مدير تعليم الخرج يصدر قراراً بتشكيل فريق مشروع نظام المسارات الثانوي

الإعلام والاتصال _ فواز الجليفي :
أصدر مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، قراراً بتشكيل فريق مشروع نظام المسارات للمرحلة الثانوية، بتعليم الخرج ( بنين ، بنات ). ووفق القرار فقد ترأس مدير التعليم هذا الفريق، وينوب عنه المساعد للشؤون التعليمية ( بنين) عبدالله بن عاقل الزايدي؛ لقطاع البنين. في حين تنوب لقطاع البنات المساعد للشؤون التعليمية ( بنات ) شاديه بنت سعيد القحطاني .
ويهدف تشكيل فريق العمل إلى دراسة قائمة المدارس الثانوية في تعليم الخرج، في كل عام وتقييم جاهزيتها حسب النماذج الوزارية المعتمدة لتطبيق المسارات التخصصية، ووفق عدد المسارات المستهدفة. كما سيعمل الفريق على متابعة تنفيذ النظام أثناء العام الدراسي وتقويمه في نهاية كل عام، وسيساهم هذا الفريق في دعم المدارس ومساندتها في إنجاح تطبيق نظام المسارات، حيث سيكون لكل قسم وإدارة مهام إجرائية وأهداف محددة.
وحسب ما جاء في القرار ؛ فقد كُلف مشرف نظام المقررات، منسق نظام المسارات ( بنين) عبداللطيف بن محمد المهيني، ليكون أمينا للفريق و مقررا لقطاع البنين، وكُلفت مشرفة نظام المقررات، منسقة نظام المسارات ( بنات ) سناء بنت عبدالله الداعج، مقررة لقطاع البنات. وكلف بعضوية الفريق ممثلين لعدد من الإدارات والأقسام في إدارة التعليم، ذات العلاقة بتطبيق نظام المسارات .
أعضاء فريق مشروع نظام المسارات الثانوي:
د. حمدان الحارثي مدير الإشراف التربوي (بنين)
هدى العتيبي مديرة الإشراف التربوي (بنات)
محمد بن خنين مدير مكتب التعليم بالدلم (بنين)
وفاء الدهمش مديرة مكتب التعليم بالدلم (بنات)
محمد السنبل مدير إدارة الموارد البشرية
عبد العزيز الصويّان رئيس قسم التقويم والقبول (بنين)
جميلة المهنا رئيسة قسم التقويم والقبول (بنات)
عبد الله الجمعية رئيس قسم التدريب والابتعاث (بنين)
أمل الجمعان رئيسة قسم التدريب والابتعاث (بنات)
بدر السلوم مدير إدارة شؤون المعلمين
ليله الشهراني مساعد مدير شؤون المعلمين
منصور السعيدان رئيس قسم النشاط الطلابي
أمل الرويبعة رئيسة قسم نشاط الطالبات
محمد الحماد رئيس قسم تقنية المعلومات
فوزية العنزي مشرفة قسم تقنية المعلومات
عبد الله الزعيبي مدير التجهيزات المدرسية
نوف الدليمي مساعد مدير التجهيزات المدرسية
عمر الخويطر مدير إدارة التخطيط المدرسي
نورة الدوسري مشرفة التخطيط المدرسي
خالد بن عبد الرحمن الجدوع رئيس قسم التعليم المستمر (بنين)
زهرة الشدي رئيسة قسم التعليم المستمر (بنات)
خالد النويصر رئيس قسم التوجيه والإرشاد
هند الرحمة رئيسة قسم التوجيه والإرشاد (بنات)
بندر الحربي مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي
حسناء الشمري مساعد مدير التعليم الأهلي
ناصر العنقري رئيس قسم الموهوبين
هدى الرشيدي رئيسة قسم الموهوبات
خالد الكثيري مدير إدارة الإعلام والاتصال
فاطمة العثمان مساعد مدير الإعلام والاتصال
مبارك الرشيدي رئيس شعبة الإدارة المدرسية (بنين)
نورة الشهراني رئيسة شعبة الإدارة المدرسية (بنات)
فهد الميّاح مدير وحدة الشراكة المجتمعية
نجلاء العتيبي مساعد مدير وحدة الشراكة المجتمعية
د. سعود القريني مشرف التخطيط والتطوير
نادية الروقي مساعد مدير إدارة التخطيط والتطوير
عبد الله الخرفي (إداري – بنين)
خلود الحركان (إداري – بنات) .