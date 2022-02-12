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رياضة > “البلوي”: فرحتنا ناقصة بغياب جمهور الذهب.. والمشوار مازال طويلاً
12/02/2022   9:42 ص

“البلوي”: فرحتنا ناقصة بغياب جمهور الذهب.. والمشوار مازال طويلاً

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علق المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حامد البلوي على فوز فريقه بمواجهة الكلاسيكو أمام النصر، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري المحترفين.

وكتب البلوي عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مليون مبروك الفوز الكبير، فرحتنا ناقصة بغياب جمهور الذهب، أشكر اللاعبين على ما قدموه وإسعاد عشاق العميد”.

وأضاف:” المشوار مازال طويلاً، وأمامنا مباريات في غاية الأهمية نسعى إن شاء الله للانتصار فيها وإهداء الاتحاديين أغلى لقب”. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 47 بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.

“البلوي”: فرحتنا ناقصة بغياب جمهور الذهب.. والمشوار مازال طويلاً

رياضة
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