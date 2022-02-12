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رياضة > “الحائلي” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد الفوز بالكلاسيكو أمام النصر
12/02/2022   9:42 ص

“الحائلي” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد الفوز بالكلاسيكو أمام النصر

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وجه رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي رسالة لجماهير ناديه بعد الفوز على النصر بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري المحترفين.

وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمدلله من قبل ومن بعد، النمور تقمصوا روح الجمهور، فكانوا فرسان الرهان في “الملعب” كما عهدناهم، لتتوالى الخطى نحو هدفنا”.

وأضاف: “شكراً لأطراف المنظومة “لاعبين، جهاز فني وإداري” ومبروك لجماهيرنا العريضة”.

وتابع: “جمهورنا الحبيب إذا غبتم فأنتم في قلوبنا حاضرين”.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 47 بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث. وفق “أخبار 24”.

“الحائلي” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد الفوز بالكلاسيكو أمام النصر

رياضة
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