نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الأغلى بينها بـ46.5 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكترونية
15/02/2022   10:05 م

الأغلى بينها بـ46.5 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكترونية

+ = -
794

استعرضت منصة “أبشر”، اليوم (الثلاثاء)، اللوحات الأعلى سعرًا التي تم بيعها في مزاد اللوحات الإلكتروني.

ووصلت المزايدات على اللوحة الفضي “ح ص هـ 39” إلى 58.6 ألف ريال، وحصدت اللوحة “ع ر ن 22” مبلغ 46.5 ألف ريال، فيما حققت المزايدات على اللوحة “ع هـ د 15” مبلغ 46 ألف ريال، واللوحة “ع ط ب 2″ مبلغ 40.8 ألف ريال، و”ر م ح 44” مبلغ 37.9 ألف ريال.

كما حصدت اللوحة الفضية “ح س م 33″ مبلغ 36.8 ألف ريال، و”ر أ أ 6666″ مبلغ 36.2 ألف ريال، و”د ي ي 1111” مبلغ 35.6 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق باللوحات البرونزية، حصدت اللوحة “ب ط ل 96″ مبلغ 37.3 ألف ريال، و”ق ر م 13” مبلغ 32.7 ألف ريال.

الأغلى بينها بـ46.5 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكترونية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198779.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.