الأغلى بينها بـ46.5 ألف ريال.. تعرّف على الأعلى سعرًا في مزاد اللوحات الإلكترونية

استعرضت منصة “أبشر”، اليوم (الثلاثاء)، اللوحات الأعلى سعرًا التي تم بيعها في مزاد اللوحات الإلكتروني.
ووصلت المزايدات على اللوحة الفضي “ح ص هـ 39” إلى 58.6 ألف ريال، وحصدت اللوحة “ع ر ن 22” مبلغ 46.5 ألف ريال، فيما حققت المزايدات على اللوحة “ع هـ د 15” مبلغ 46 ألف ريال، واللوحة “ع ط ب 2″ مبلغ 40.8 ألف ريال، و”ر م ح 44” مبلغ 37.9 ألف ريال.
كما حصدت اللوحة الفضية “ح س م 33″ مبلغ 36.8 ألف ريال، و”ر أ أ 6666″ مبلغ 36.2 ألف ريال، و”د ي ي 1111” مبلغ 35.6 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق باللوحات البرونزية، حصدت اللوحة “ب ط ل 96″ مبلغ 37.3 ألف ريال، و”ق ر م 13” مبلغ 32.7 ألف ريال.
نبارك للفائزين باللوحات المميزة في #مزاد_اللوحات_الإلكتروني عبر منصة أبشر.
تعرّف على اللوحات الأعلى سعرًا لكل فئة في المزاد.
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— أبشر (@Absher) February 15, 2022