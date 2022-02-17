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18/02/2022   12:41 ص

بالفيديو.. طريقة سهلة لتنظيف الغبار المتراكم بالسماعة الخارجية للأيفون

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يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من انخفاض مستوى الصوت أثناء إجراء المكالمات، الأمر الذي يحدث نتيجة تراكم الغبار على السماعة الخارجية للجهاز speaker، ما يعيق من أداء الوظيفة الخاصة بها.

وأظهر مقطع فيديو طريقة سهلة وغير مكلفة لإزالة وتنظيف الغبار المتراكم بالسماعة الخارجية للأيفون في المنزل دون الحاجة لفتح الجهاز، وذلك باستخدام أدوات بسيطة للغاية تتمثّل في فرشاة خشنة وعود تنظيف الأذن ودبوس معدني وشريط لاصق.

وتضمّنت طريقة التنظيف مجموعة من الخطوات، تبدأ بتمرير الفرشاة الخشنة على الفتحة الخارجية للسماعة، ثم تمرير عود تنظيف مبلل بالكحول على الفتحة، وأخيراً لف الدبوس المعدني بالشريط اللاصق وتمريره على فتحة السماعة حتى تمام التنظيف.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طريقة سهلة لتنظيف الغبار المتراكم بالسماعة الخارجية للأيفون

مال وأعمال
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