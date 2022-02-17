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رياضة > أول تعليق من رئيس النصر على أنباء التعاقد مع “أبو جبل”
18/02/2022   12:41 ص

أول تعليق من رئيس النصر على أنباء التعاقد مع “أبو جبل”

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علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر على الأنباء المتداولة بشأن اتفاق ناديه مع حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك، محمد أبو جبل.

وأكد آل معمر وفقًا لـ”في الجول” أن ناديه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر حتى الآن.

وأضاف آل معمر أن فترة التسجيل مغلقة في التوقيت الحالي ولم يتم اتخاذ القرار النهائي خاصة بعد عرضه عن طريق أكثر من وكيل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وصول نادي النصر إلى اتفاق نهائي مع “أبو جبل” الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

أول تعليق من رئيس النصر على أنباء التعاقد مع “أبو جبل”

رياضة
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