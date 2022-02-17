كاريلو يكشف أسباب الفوز الكبير على الشباب

أعرب محترف نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه الكبير على حساب نظيره الشباب بنتيجة (5-0).
وقال كاريلو في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” عقب المباراة: “الأدوار التي طلبها مني رامون دياز هي الاستحواذ على الكرة، ولعبنا اليوم بخطة هجومية بحتة مع المدرب”.
وأضاف كاريلو: “قدمنا مباراة كبيرة وحققنا 3 نقاط غالية، لعبت اليوم في مركز أرتاح فيه وأستطيع تقديم أفضل ما لدي”.وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث.