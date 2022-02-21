منها استنشاق البخار وأكل الثوم.. 9 طرق منزلية تساعدك على العلاج من احتقان الأنف

غالبًا ما يصاحب الزكام أو التهاب الجيوب احتقان في الأنف، وطرق العلاج منه عديدة قد تكون بزيارة الطبيب او بطرق أخرى منزلية.
يعرف احتقان الأنف بمصطلح يطلق على انسداد مجرى الهواء الداخل والخارج من الأنف، غالبًا ما يحدث نتيجة التهاب وتورم النسيج المبطن لمجرى الأنف والجيوب.
وغالباً فإن احتقان الانف يصاحبه زكام أو التهاب الجيوب، وطرق العلاج منه عديدة، قد تكون بزيارة الطبيب او بطرق أخرى منزلية.
ومن الطرق المنزلية لعلاج الاحتقان 9 طرق وهي:
1. خل التفاح
يُعد خل التفاح أحد أفضل العلاجات السريعة للتخلص من انسداد الأنف، فهو يعمل على تفتيت المخاط المتراكم، كما يحتوي على مادة البوتاسيوم التي تساعد بدورها في علاج سيلان الأنف.
ويحضر من خلال؛ مزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام مع ملعقة كبيرة من العسل الخام في كوب من الماء الدافئ، واشربه لبضعة أيام بمعدل (3-2) مرات يوميًا.
2. الثوم
هو أحد أفضل طرق العلاج المنزلي للحد من احتقان الأنف، فخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات تساعد على مكافحة عدوى الجهاز التنفسي التي تسبب الانسداد.
ما عليك سوى تناول فصوص الثوم الطازج، أو القيام بغلي (2-3) فصوص من الثوم في وعاء يحتوي على كوب واحد من الماء ويفضل إضافة ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لزيادة فعالية المزيج، ثم تناوله مرتين يوميًا.
3. مشروب البندورة الحار
يساعد البندورة الحارة للتخلص من انسداد الأنف وتحسين تدفق المخاط بواسطة الممرات الأنفية، فهو يحتوي على مكونات صحية مثل؛ عصير الطماطم والثوم والليمون.
لتحضيره قم بغلي المكونات التالية؛ بعد مزجها في وعاء: (كوب من عصير البندورة، و2 من فصوص الثوم المقطعة، و3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الفلفل الحار، ورشة من الملح).
4. استنشاق البخار
استنشاق البخار هو علاج آخر شائع للتخفيف الفوري من احتقان الأنف، وطارد طبيعي للمخاط ومعيقات الجهاز التنفسي.
5. غسل الأنف بالمحلول الملحي
يمكن أن تستخدم محلولا ملحيا لعلاج احتقان الأنف، فهو يساعد في إخراج المخاط والمهيجات من الممرات الأنفية ويعطيك نتائج ممتازة. وفق “أخبار 24”.
لتحضير المحلول الملحي: قم بمزج ملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود، الملح المعالج باليود يمكن أن يسبب تهيج في الممرات الأنفية، في كوبين من الماء المقطر الدافئ.
6. الفلفل الحار
يُعد الفلفل الحار فعالًا للغاية في تخفيف احتقان الأنف والتهاب الجيوب، فمادة الكابسيسين المستخلصة من الفلفل الحار تعمل على تحفيز سيلان الأنف للتخلص من المخاط المتراكم والمواد المسببة للحساسية في الجيوب الأنفية.
قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار إلى ملعقة كبيرة من العسل ثم تناوله عدة مرات يوميًا، هناك خيار آخر، هو الاستعانة بقطنة تنظيف الأذن بعد إضافة القليل من مسحوق الفلفل إليها، ثم إدخالها بعناية إلى الأنف للحث على العطس ومسح الجيوب الأنفية، وقد تشعر في البداية بالحرق، لكنه يمر بسرعة كرر ذلك (2-3) مرات يوميًا.
7. استخدام بعض المضادات الحيوية
وهو مضاد للاحتقان شائع الاستخدام دون وصفة طبية، يتكون من زيت الكافور والمنثول الذي يساعد على إزالة الانسداد وجعل التنفس سهلًا ومريحًا.
قم بدهن المرهم بلطف في منطقة الحلق والصدر والظهر قبل النوم، أو ضع كمية قليلة من المرهم في ماء مغلي، ثم قم باستنشاق البخار الناجم لبضع دقائق، كرر العملية حسب الحاجة.
8. الزنجبيل
هو علاج آخر فعال وسهل لاحتقان الأنف، لامتلاكه مضادات الأكسدة العالية التي تساعد على تثبيط إفراز المخاط والحفاظ على الحركة الهدبية الأنفية.
لتحقيق نتائج فعالة قم بغلي كوبين من الماء على نار هادئة، وأضف إليه ملعقة كبيرة من شرائح الزنجبيل الطازجة، اتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى ينضج، ثم امزجه مع عصير الليمون الطازج والعسل الخام، تناول كوبين إلى ثلاثة من المزيج الدافئ يوميًا.
9. الكركم
الكركم يعمل كمضاد للجراثيم والالتهابات ويساعد على تقليل تورم والتهاب الممرات الأنفية، ما يجعله علاجًا منزليًا آخر فعالا لاحتقان الأنف، يمكنك مزج ملعقة صغيرة من الكركم أثناء قيامك بغلي كوب من الحليب، دعه على النار لمدة 5 دقائق ثم تناوله يوميًا مع القليل من العسل.
تستطيع مزج ملعقتين كبيرتين من الكركم مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل ورشة من الفلفل الحار وتناوله مرة أو مرتين يوميًا.