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جديد المحليات > اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجامعة فهد بن سلطان
27/02/2022   9:39 م

اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجامعة فهد بن سلطان

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وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اتفاقية تعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك، لغرض تحقيق الأعمال ذات النطاق التنموي والاجتماعي المشترك، بما يخدم المستهدفات الوطنية الكبرى.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال استخدامات الطاقة المتجددة، وتطوير برامج أكاديمية تتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، التي ستعود بالنفع على أبناء المنطقة بما فيها من تمكين المجتمعات المحلية من التخصصات ذات الأولوية في نطاقات التنمية والاستدامة البيئية وغيرها.

وتتضمن الاتفاقية تنســيق برامج تدريب وتوعية المجتمعية للمجتمع المحلي وللطلاب والطالبات في المحافظة على الآثار، وتنمية الغطاء النباتي والحفاظ على الحياة الفطرية، الذي سيسهم في تمكين المجتمعات المحلية من دورها التوعوي في المستهدفات الوطنية مثل السعودية الخضراء والبرنامج الوطني لإعادة توطين الحياة الفطرية. وفق “أخبار 24”.

كما تشمل المذكرة تقديم خدمات البحوث والاستشارات وتدريب الباحثين وطرح مواضيع بحثية في مجالات تخدم عمل هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتتضمن تبادل المعلومات والبيانات للطلاب والخريجين بغرض التعاون والتعاقد معهم بما يخدم المجالات المشتركة.

اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجامعة فهد بن سلطان

جديد المحليات
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