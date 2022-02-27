يحتضن أكثر من 50 علامة تجارية مميزة.. إقبال كثيف على جناح “بوتيكات” في معرض العطور بواجهة الرياض

يُعد جناح “بوتيكات” في معرض العطور الذي تحتضنه واجهة الرياض، فواحة عطرية للزوار الذين أقبلوا عليه بكثافة خلال الساعات الأولى من افتتاح المعرض الذي انطلق أمس السبت، ويحتضن أكثر من 50 علامةً تجاريةً مميزةً في عالم العطور.
وحظي جناح شركة بوتيكات المتميزة في التجارة الرقمية خليجيًّا وإقليميًّا باهتمام كبير من الزوار، بعد انتقال خدماته من صفحات الإنترنت إلى أرض الواقع في معرض العطور، بأنواع متعددة من العلامات التجارية المميزة، والمصممة من قبل مشاهير ومؤثرين من دول الوطن العربي.
وضمّ الجناح بين جنباته أكثر من 50 براندًا خليجيًّا، أسهمت في استقطاب الجمهور، كما أطلقت داخل الجناح مجموعة من العطور المميزة التي تُطرح لأول مرة في الأسواق.
وتميز “بوتيكات” بهويته المليئة بعناصر التميز والأناقة في معرض العطور الأضخم بالشرق الأوسط، من خلال ألوانه البيضاء والذهبية، وروائحه العطرية الزكية التي جذبت المهتمين بالعطور والشغوفين بأنواعها.
ويقيم معرض العطور مع “بوتيكات” شراكةً استراتيجيةً، بصفتها جهةً ذات خبرة تسويقية فريدة، وصاحبة ثقة لدى العملاء، من خلال ما تقدمه من خدمات استثنائية، وما تحققه من نجاحات مستمرة في انتقاء وتسويق العلامات التجارية المهنية، وجعلها متصدرةً في مناطق الخليج والشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.
وتستمر فعاليات معرض العطور، التي انطلقت أمس، حتى 14 مارس المقبل، وتشارك فيه أكثر من 200 علامة تجارية متخصصة في عالم العطور، والروائح الزكية القادمة من مختلف البلدان.