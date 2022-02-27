الحصيني: أجواء معتدلة بدءًا من فجر الغد.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

استعرض الباحث في شؤون الطقس، عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لملامح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
وتوقع الحصيني أجواء معتدلة بدءًا من فجر الغد (الاثنين)، حيث تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي الذي يتسم بالحر نهارًا.
كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المناطق الشمالية بين 2 و8 درجات مئوية، فيما تتراوح على المناطق الوسطى والمرتفعات وشرقها بين 9 و17 درجة مئوية، وتتراوح في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 10 إلى 18 درجات مئوية، ومن 12 إلى 25 درجة مئوية على الساحل الغربي. وفق “أخبار 24”.