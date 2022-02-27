نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الحصيني: أجواء معتدلة بدءًا من فجر الغد.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
27/02/2022   9:39 م

الحصيني: أجواء معتدلة بدءًا من فجر الغد.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

+ = -
1002

استعرض الباحث في شؤون الطقس، عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لملامح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الحصيني أجواء معتدلة بدءًا من فجر الغد (الاثنين)، حيث تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي الذي يتسم بالحر نهارًا.

كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المناطق الشمالية بين 2 و8 درجات مئوية، فيما تتراوح على المناطق الوسطى والمرتفعات وشرقها بين 9 و17 درجة مئوية، وتتراوح في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 10 إلى 18 درجات مئوية، ومن 12 إلى 25 درجة مئوية على الساحل الغربي. وفق “أخبار 24”.

الحصيني: أجواء معتدلة بدءًا من فجر الغد.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200468.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.