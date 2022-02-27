بعد انخفاض الحالات هل سيتم الاستغناء عن “الكمامة”؟ متحدث “الصحة” يجيب

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات جائحة فيروس كورونا والأوضاع الوبائية لها.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، أن هناك انخفاضًا بأكثر من 90% من حالات الإصابة التي شهدتها المملكة في الموجة الأخيرة، وهو ما صاحبه انخفاض في أعداد الحالات الحرجة، والتي انخفضت بنسبة 45% عن المستويات التي تم تسجيلها في الأسابيع الماضية.
وبسؤاله عما إذا كان سيتم الاستغناء عن الكمامة، قال العبدالعالي إن هذا الأمر، شأن باقي الإجراءات الوقائية، يخضع للتقييم لتحديد ما يستجد من إجراءات، تتناسب مع أي مرحلة تمر بها المملكة.
وأضاف أن الجميع لاحظ مدى فائدة ارتداء الكمامات بشكل عام، وذلك من خلال انخفاض الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا، التي انخفضت في الفئات العمرية كافة، ولذلك من المهم الحفاظ على العادات الصحية المكتسبة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المجتمع أصبح لديه الوعي لتحديد متى يتم استخدام الكمامة، مشددًا على ضرورة ارتدائها في الأماكن المزدحمة وعند التواجد في أماكن غير جيدة التهوية، أو عند وجود عرض تنفسي.
فيديو | بعد انخفاض الحالات..
هل سيتم الاستغناء عن “الكمامة”؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/nOlfASbQR2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2022