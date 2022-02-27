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جديد المحليات > خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 18.5 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
27/02/2022   9:38 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 18.5 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغ 18.5 ألف مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 7/ 1443هـ حتى 25/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 5.4 ألف مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 3.1 ألف مخالفة، والشرقية بـ 2.6 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 1.8 ألف مخالفة، ومنطقة حائل بـ 959، ومنطقة الجوف بـ 907.

كما سجلت منطقة القصيم 891 مخالفة، ومنطقة تبوك 590، ومنطقة الباحة 529، ومنطقة جازان 499، تلتها منطقة عسير بـ 437، ومنطقة نجران بـ 404، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 295. وفق “أخبار 24”.

وشددت “الداخلية” على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 18.5 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

جديد المحليات
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