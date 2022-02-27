أعلنت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الطرق، اليوم (الأحد)، المسارات المخصصة لعبور الشاحنات بمحافظة جدة في أوقات الذروة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تسهيلاً لحركة الشاحنات، وإمكانية عبورها للمدن ووصولها لمقاصدها ووجهاتها بشكل أسرع وأسهل، وتقليل مدة الشحن والانتظار وتخفيف قيود المنع على الشاحنات، وهذا يأتي ضمن جهود الهيئة في تنظيم حركة التنقل لهذه الشاحنات في المدن الرئيسية والمركزية.
وأشارت إلى أنه تم تحديد 3 مسارات للشاحنات لعبور مدينة جدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستكون المسارات متاحة على مدار اليوم عدا مسار محافظة الجموم ووقت المنع والذي يبدأ من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الساعة الـ9 صباحاً.
وأبانت أن المسارات الثلاثة تشمل طريقا للقادمين من جهة الشرق إلى جهة الجنوب (طريق جازان الدولي) والعكس، والطريق للقادمين من جهة الشرق (طريق الرياض) وإلى جهة الشمال (طريق المدينة المنورة ورابغ) والاتجاه المعاكس، وأيضاً الطريق للقادمين من جهة الشمال (طريق المدينة المنورة ورابغ) باتجاه الجنوب (طريق جازان الدولي) وكذلك الاتجاه المعاكس. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن تحديد هذه المسارات يأتي بهدف دعم القطاع اللوجستي ورفع مستوى الخدمة، وتسهيل حركة مرور الشاحنات، وتوفير الوقت والجهد خلال السير.