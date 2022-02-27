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جديد المحليات > تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل.. وزير “العدل” يدشن أول كتابة عدل نموذجية
27/02/2022   9:38 م

تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل.. وزير “العدل” يدشن أول كتابة عدل نموذجية

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دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال زيارته كتابة العدل الأولى بالرياض، اليوم الأحد، أول كتابة عدل نموذجية.

وأعلن الصمعاني بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة لكتابات العدل النموذجية، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل، ما ينعكس على الأداء، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

واطّلع على سير العمل في كتابة العدل الأولى بالرياض، والتقى خلال الزيارة كُتاب وكاتبات العدل، وناقش سبل تعزيز العمل ومستوى الإنجاز، والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يحقق رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.

وتسعى الوزارة من خلال تدشين الهوية النموذجية في كتابة العدل الأولى بالرياض، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهل عمليات التواصل معهم. وفق “أخبار 24”.

وشهد قطاع التوثيق نقلات نوعية على جميع المستويات، لا سيما على صعيد التحول الرقمي، حيث أصبح العديد من الخدمات في القطاع يُقدم بشكل إلكتروني بالكامل من خلال بوابة ناجز Najiz.sa، ما وفر الوقت والجهد على المستفيدين.

وزير "العدل" يدشن أول كتابة عدل نموذجية

وزير "العدل" يدشن أول كتابة عدل نموذجية

وزير "العدل" يدشن أول كتابة عدل نموذجية

وزير "العدل" يدشن أول كتابة عدل نموذجية

تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل.. وزير "العدل" يدشن أول كتابة عدل نموذجية

تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل.. وزير “العدل” يدشن أول كتابة عدل نموذجية

جديد المحليات
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