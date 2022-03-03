فهد المولد: كنت أحتاج الهدف.. وإن شاء الله تكون البداية (فيديو)

أبدى لاعب نادي الاتحاد، فهد المولد سعادته بالتسجيل خلال مباراة فريقه أمام نظيره ضمك، مشيرًا إلى أنها ستكون بداية انطلاقته.
وقال المولد، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:””فوز مهم بالنسبة لنا، توقعنا أن تكون المباراة صعبة جدًا بما أن الخصم يلعب بخمسة مدافعين، فحاولنا الشوط الأول وحصلنا على عدة فرص ولكن لم نستغلها وكان هناك توفيق من حارس ضمك ولكن في الشوط الثاني سجلنا وحولنا المباراة لنا وكنت احتاج هذا الهدف فلم أُسجل منذ فترة طويلة ولكن المهم كان الثلاثة نقاط”.
وأتم لاعب الاتحاد تصريحاته بقوله:”أحاول تسجيل هدف منذ فترة بعدما مررت بضعوط كبيرة ودائمًا العتب يأتي من المحبة وجماهير الاتحاد تعرف فهد جيدًا وأنه اتحادي ويموت في الملعب لأجل الاتحاد، وأهدي لوالدتي هذا الهدف لأنها تستاهل وخففت عليا في الفترات الماضية وكانت مضغوطة، من زمان ما احتفلت بهدف لي والهدف جاء بمساعدة أخواني اللاعبين والجميع جاء واحتفل معي وأحب أشكرهم وإن شاء الله من اليوم بداية فهد”. وفق “أخبار 24”.
وفاز الاتحاد في وقت سابق من اليوم، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعته بنظيره ضمك، مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري المحترفين.