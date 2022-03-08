وكيل “الصناعة والثروة المعدنية” يفتتح معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات في الرياض

افتتح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المكلف، البدر فوده، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات اليوم (الإثنين)، معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات الذي يستمر لمدة 4 أيام.
وتشارك في المعرض أكثر من 51 علامة تجارية متنوعة للأقمشة والمستلزمات الرجالية والإكسسوارات، تستعرض خلاله أحدث المنتجات والعلامات التجارية.
وتأتي مشاركة الوزارة في افتتاح المعرض تحفيزاً منها للمزيد من توطين إنتاج الشركات العاملة في مجال المنسوجات، والملبوسات، والمنتجات الجلدية والمستلزمات الرجالية، وتحفيزها على مواصلة الإنتاج الوطني وتطويره، مما يعزز الاستفادة من الطاقات الصناعية المحلية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمعرض، مقرن النشمي، إلى مشاركة عدد من كبرى الشركات السعودية العريقة في مجال الأقمشة والمستلزمات الرجالية، كما يضم المعرض عددا من العلامات السعودية الناشئة في مجال الملابس الرجالية ذات الشهرة الواسعة. وفق “أخبار 24”.
وأكد النشمي على حضور أهم العلامات التجارية في المجال، لكي يتعرف عليها الزائر تحت سقف واحد، موضحاً أن كل العلامات التجارية ستستعرض أبرز منتجاتها التي تلبي ذائقة جميع الفئات.
ويشارك بنك التنمية الاجتماعي كراعٍ داعم للمعرض، لتمكين رواد الأعمال من الدخول في عالم الأنسجة والكماليات، وذلك تعزيزا لرفع الجودة في المملكة والنهوض بهذا القطاع، إضافة إلى مشاركة غرفة الرياض ضمن الرعاة الداعمين.