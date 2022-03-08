​نائب أمير جازان يُكرم الطالب وسام المالكي لابتكاره “روبوتاً” يساعد مزارعي البن

كرّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، اليوم (الإثنين)، الطالب وسام المالكي، لابتكاره “روبوتا” يسهم في مساعدة مزارعي البن.
وتمكن الطالب المبتكر من أتمتة فرز البن في جميع مراحله، وحل معاناة التحريك في أثناء التجفيف، إلى جانب العمل على قياس نسبة جفاف البن بشكل آلي بالاعتماد على “الروبوتات”، محققاً المركز السادس على مستوى المملكة في الجائزة الكبرى خلال إدارة تعليم صبيا في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2022.
كما حقق جائزة خاصة في الأمن السيبراني وتم ترشيحه على مستوى المملكة للورش التأهيلية بمسابقة ISEF الدولية، إضافة إلى مشاركته على مستوى المملكة في مسابقة “الفيرست ليقو للروبوت”. وفق “أخبار 24”.