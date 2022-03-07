“مسك” توضح محتويات مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية وموعد بدء إنشائها

استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك”، بدر البدر، محتويات مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، والتي تم الإعلان عن مخططها قبل أيام قليلة، موضحًا موعد البدء في إنشائها.
وأوضح، خلال لقائه في قناة “العربية”، أن المدينة تهدف لأن تكون وجهة متكاملة للشباب وإبداعاتهم، واحتضان المؤسسات الشبابية، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية الموجهة للشباب.
وذكر أن المدينة ستحتوي على مرافق ومقرات ومبانٍ متعددة، تحتضن كليات ومنشآت تعليمية ومعاهد ومدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيلها بواسطة الحكومة وجهات أخرى. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنها ستحتوي على مكاتب متعددة، سواء لشركات عالمية أو حتى لمؤسسات محلية ناشئة.
وأكد أنه سيتم بدء العمل في المدين سبتمبر المقبل، كما سيكون هناك إعلان قريبًا عن أول منشأة في المدينة.
الرئيس التنفيذي لـ #مسك يكشف تفاصيل مشروع #مدينة_محمد_بن_سلمان غير الربحية والتي ستقام بحي عرقة بالرياض وعلى مساحة تتجاوز الـ 3 كم2@balbadr pic.twitter.com/15gsEmqQXw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 7, 2022
الرئيس التنفيذي لـ #مسك : سبتمبر القادم سيكون موعدا لبدء العمل في منشآت #مدينة_محمد_بن_سلمان غير الربحية@balbadr pic.twitter.com/EKMFBZYKuU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 7, 2022