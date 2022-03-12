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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا
12/03/2022   8:02 م

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية قاموا بنقل وإيواء 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية واليمنية بنجران، كما تم القبض على 4 مواطنين بالرياض، سرقوا 7 مركبات واستخدموها في ارتكاب حـوادث سـلب لمنازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات. وفق “أخبار 24”.

وألقى الأمن القبض على مواطن استخدم مركبته لنقل 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية في عسير، كما قُبض على مواطن بالرياض كان بحوزته 28 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا

جديد المحليات
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