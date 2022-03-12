محافظ الدلم يدشن مهرجان الخضار الأول بحضور مديري الدوائر الحكومية والمزارعين

يدشن محافظ الدلم أ فهد بن سلطان بن حميد مهرجان الخضار الأول بالدلم بحضور مديري الدوائر الحكومية والمزارعين والمهتمين بالنشاط الزراعي عصر يوم الاربعاء القادم ١٦ مارس أمام حديقة المركز الحضاري.
وبهذه المناسبة أشاد م مسعود القريني مدير مكتب البيئة بالدلم بجهود وزارة البيئة في إقامة المهرجانات في المدن الزراعية بهدف تطوير التنمية الزراعية والتعريف بالمنتج الزراعي الوطني وتشجيع المزارعين.
وقال القريني إن المهرجان سيستمر مدى 4 أيام ويشرف على تنظيمه مكتب الوزارة بالدلم لدعم المزارعين ودعم الزراعات لتطوير المنتج الزراعي.
وسيشمل المهرجان أركان ومعارض للمزارعين ومسرح للطفل وفعاليات ومسابقات ومعارض للشركات الزراعية والمشاتل .
وثمن القريني تعاون البلدية والمؤسسات الحكومية والمزارعين والشركات الزراعية والجمعيات وقرية الدلم التراثية وسيارات الكلاسك ومنتجات الأسر الريفية للوصول لتنمية مستدامة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله.
ووجه القريني شكره الجزيل لسعادة محافظ الدلم وجميع المشاركين في تنظيم المهرجان الذي يسلط الضوء على جانب من هوية الدلم الزراعية متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق والسداد.
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