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جديد المحليات > صورة تاريخية تجمع الملك فهد بالأمير سعود الفيصل وبرفقتهما الملك سلمان
14/03/2022   8:24 ص

صورة تاريخية تجمع الملك فهد بالأمير سعود الفيصل وبرفقتهما الملك سلمان

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة للملك الراحل مع وزير الخارجية الأسبق الأمير سعود الفيصل، وبرفقتهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهرت الصورة الأمير خالد الفيصل يستمع لحديث الملك فهد، ويتواجد خلفهما الملك سلمان، والتقطت الصورة في جدة عام 1408 هـ.

وفق “أخبار 24”.

صورة تاريخية تجمع الملك فهد بالأمير سعود الفيصل وبرفقتهما الملك سلمان

جديد المحليات
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