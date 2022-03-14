صورة تاريخية تجمع الملك فهد بالأمير سعود الفيصل وبرفقتهما الملك سلمان

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة للملك الراحل مع وزير الخارجية الأسبق الأمير سعود الفيصل، وبرفقتهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت الصورة الأمير خالد الفيصل يستمع لحديث الملك فهد، ويتواجد خلفهما الملك سلمان، والتقطت الصورة في جدة عام 1408 هـ.
ملك عظيم ورجل بالدبلوماسية مخضرم..
صورة تجمع #الملك_فهد والأمير #سعود_الفيصل رحمهما الله، ويرافقهم #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه، في جدة عام 1408 هجرية pic.twitter.com/GaazXgI9Ms
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) March 13, 2022
وفق “أخبار 24”.