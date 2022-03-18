بعروض لفنون الطهي.. انطلاق مهرجان الفقع الأول الأربعاء المقبل بالرياض

أعلنت هيئة فنون الطهي، تنظيم مهرجان “الفقع” الأول في ساحة الكندي بحي السفارات في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 – 26 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ويحتوي المهرجان على مناطق رئيسية في مقدمتها منطقة الطعام التي تتضمن عروضاً لفنون الطهي السعودية وتجارب في فنون الطهي العالمية، والمعرض الثقافي، إلى جانب منطقة لتذوق منتجات الفقع المبتكرة.
ويضم المهرجان جناحاً مخصصاً للقهوة السعودية، ومنطقة للأطفال تتضمن ركناً للرسم والتلوين، ومساحة رملية تقام فيها المسابقات للبحث عن الفقع وتوزيع الجوائز؛ لصنع تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة.
ويُعد المهرجان منصة كبرى لبائعي الفقع والمطاعم والطهاة المحليين، ومقصداً سياحياً وترفيهياً للزوار، حيث يهدف تنظيمه إلى إحياء القيمة التاريخية والتراثية لارتباط الفقع بالمطبخ السعودي والترويج لها عالمياً.وفق “أخبار 24”.