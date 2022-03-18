طقس اليوم.. أجواء باردة على معظم المناطق ورياح نشطة بالرياض ومكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار الطقس البارد على معظم مناطق المملكة، وتأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونوه إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع عدم استبعاد أن تكون السحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، مبيناً أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.
ولفت إلى أن حركة الرياح قد تصل إلى 50 كم/ ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.