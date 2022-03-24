مع اقتراب شهر رمضان.. هذه الأطعمة عليك تجنبها أثناء الصيام

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجب أن يستعد الشخص جسديًا وروحيًا لهذا الشهر لاغتنام فرص الطاعات فيه، ولقضائه على أفضل ما يكون، هذا على الجانب الديني، لكن على الجانب الصحي، فعلينا أن نهيئ أجسادنا لعدد ساعات الصوم، ونتبع النصائح الطبية الخاصة بالتركيز على بعض الأطعمة وتجنب بعضها الآخر، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأطعمة التي يجب علينا الابتعاد عنها أثناء الصوم.
الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم
تعمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم “الأطعمة المالحة”، على حبس الماء في الجسم، كما تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، والشعور بالعطش، لذلك عليك تجنبها خلال شهر رمضان، وخاصة على وجبة السحور.
الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة
تعد الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة من الأطعمة التي يجب أن تتجنبها في رمضان، مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك و”الكرواسون”، فهذا النوع من الأطعمة يزود الجسم بالطاقة الفورية لكن هذه الطاقة دائماً قصيرة الأجل، وتؤدي لزيادة الوزن.
الحلويات الجاهزة
في معظم البيوت العربية، تقدم الحلوى بعد الإفطار، ما يؤدي لزيادة الوزن، وخاصة الجاهزة منها، لأنها تحتوي على كمية مرتفعة من الدهون الضارة والسمن، ويمكن استبدالها بالفواكه، التي تمدنا بالسكر الطبيعي، وتمد الجسم بالمياه، مع الاعتدال في تناولها أيضًا. وفق “أخبار 24”.
الأطعمة المعلبة
يفضل عند الإفطار، تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن الأطعمة المعلبة قدر الإمكان، للحصول على قدر أعلى من الفيتامينات والمعادن، بما يمد الجسم بما يحتاجه.
الأرز والمعكرونة
تعد النشويات من الأطعمة التي تمثل ثقلًا على المعدة، لذلك وخلال شهر رمضان عليك التقليل منها قدر المستطاع خاصة الأرز والمعكرونة.
المخللات
من خيارات قائمة أطعمة تجنب تناولها في رمضان المخللات؛ لأن شأنها من شأن الأطعمة المالحة، فهي مليئة بالصوديوم وقد تؤدي للشعور بالعطش.
الأطعمة المقلية
عليك أيضًا أثناء شهر رمضان تجنب تناول الأطعمة المقلية، لأنها تشعرك بالثقل وتحتوي على كميات عالية من الزيت، وتسبب السمنة، كما ترفع مستوى الكوليسترول في الدم.
الأطعمة الغنية بالتوابل
تتسبب كثرة التوابل بحرقة في الفم والأمعاء خاصة إن احتوت على الفلفل الحار، ويمكن أن تتسبب هذه المواد في تهيج الجهاز الهضمي علاوة على كونها تزيد من الشعور بالعطش.
الحمضيات
تجنب الحمضيات؛ لأنها تسبب حموضة أو حرقة المعدة (Heartburn)، وكذلك تصيبنا بالغازات وتعمل على انتفاخ القولون، وهي إحدى المضاعفات الصحية الشائعة التي تحدث خلال شهر رمضان، إضافة للإصابة بالتخمة.
المشروبات الغازية
تزيد المشروبات الغازية من نسبة السكر في الدم، إضافة إلى كونها تراكم الدهون في الجسم، ويفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية غير المحلاة، وعلاوة على ذلك، فإن استهلاك المشروبات الغازية بشكل منتظم يرفع خطر الإصابة بالسكري، نظرًا لما تسببه من تقليل حساسية الأنسولين وعندها تبدأ مستويات الغلوكوز بالارتفاع.
الكافيين
عليك أيضا تجنب المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي الأحمر، كونها مدرة للبول، وتحفز عملية خروج المياه من الجسم، وتسبب العطش والجفاف، وتعد عقبة في طريق الجسم لامتصاص الحديد، ما يسبب فقر الدم.