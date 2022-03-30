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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية على الجوف والحدود الشمالية وغبار وأتربة بالمناطق الوسطى والغربية
30/03/2022   8:23 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية على الجوف والحدود الشمالية وغبار وأتربة بالمناطق الوسطى والغربية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12- 32 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 34 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس اليوم.. أمطار رعدية على الجوف والحدود الشمالية وغبار وأتربة بالمناطق الوسطى والغربية

جديد المحليات
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