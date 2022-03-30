نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بالفيديو.. “التجارة” تباشر جولاتها الرقابية على قطاعي الملابس والكماليات لكشف حالات التستر التجاري
30/03/2022   8:23 ص

بالفيديو.. “التجارة” تباشر جولاتها الرقابية على قطاعي الملابس والكماليات لكشف حالات التستر التجاري

+ = -
820

باشرت وزارة التجارة جولاتها الميدانية للكشف عن حالات التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

وعرضت الوزارة مقطع فيديو يظهر تجول فرقها الرقابية، داخل منشآت تجارية تشمل قطاعي الملابس والكماليات.

وأشارت إلى أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة، من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، موضحة أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التجارة” تباشر جولاتها الرقابية على قطاعي الملابس والكماليات لكشف حالات التستر التجاري

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204787.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.