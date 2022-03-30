بالفيديو.. “التجارة” تباشر جولاتها الرقابية على قطاعي الملابس والكماليات لكشف حالات التستر التجاري

باشرت وزارة التجارة جولاتها الميدانية للكشف عن حالات التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وعرضت الوزارة مقطع فيديو يظهر تجول فرقها الرقابية، داخل منشآت تجارية تشمل قطاعي الملابس والكماليات.
وأشارت إلى أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة، من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، موضحة أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون.
جولاتنا الرقابية المكثفة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري..
حيث وقفنا على منشآت تجارية مخالفة في قطاعي الملابس والكماليات،
وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/f7lGrQgQcQ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 29, 2022
وفق “أخبار 24”.