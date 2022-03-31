وزير الرياضة: كأس العالم يأتي بعد سنوات متراكمة من التجهيز.. ومستعدون لتمثيل المملكة

أشاد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالمجهود الذي بذله لاعبو الأخضر للتأهل للمونديال.
وقال وزير الرياضة، لبرنامج “ملعب SBC”: “الحمدلله تعبنا واجتهدنا خلال العامين أو الثلاثة الماضيين واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم وإن شاء الله نمثل المملكة خير تمثيل، فمنذ بداية التصفيات والتجهيزات مستمرة؛ لأن التجهيز لكأس العالم يأتي في سنوات متراكمة فتبني لبنة خلف لبنة والفريق متكامل وروح الفريق موجودة والكادر الفني على أعلى مستوى”.وفق “أخبار 24”.
وأتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تصريحاته بقوله: “هذا يأتي بجانب الدعم اللامحدود من قيادتنا الكريمة وهذا أقل شيء لنبذل قصارى جهدنا ونعكس ذلك على أرض الواقع، كأس العالم هو أقوى بطولة والكل يطمح للتأهل له وإن شاء الله نكون مستعدين لتمثيل المملكة خير تمثيل”.