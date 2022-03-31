“شؤون الحرمين” تزود عدداً من مصليات المسجد الحرام بالمصحف الإلكتروني للمكفوفين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تزويد المسجد الحرام بمصحف الحرمين الإلكتروني “للمكفوفين”، وذلك استعداداً لموسم رمضان المبارك.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب، غازي بن فهد الذبياني، أنه تم تخصيص مواقع ودواليب خاصة لمصحف الحرمين الإلكتروني، من ضمنها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد بالدور العلوي أمام سلم 64، وفي الدور الأرضي أمام باب 67؛ ولمصلى النساء بجوار باب 88 وباب 74 بالدور الأرضي.
جدير بالذكر أن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين يساعد الكفيف ويسهل عليه قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، وذلك بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة. وفق “أخبار 24”.