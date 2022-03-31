وزير الإعلام: قريباً إطلاق سباق الإعلام “ميدياثون” لتحفيز الفكر المبدع

أعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إطلاق المنافسة الإعلامية “ميدياثون” قريباً، تحت شعار “سباق الإعلام”.
وتعد منافسة “ميدياثون” أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للتطوير بالشراكة والتعاون مع مجموعة stc، وتهدف لتحفيز الفكر الإعلامي المبدع.
وقال الدكتور القصبي إن “ميدياثون” يهدف إلى خلق تنافس بين الإعلاميين والمهتمين لتقديم مبادرات خلاقة ومشروعات نوعية، تمثل حلولًا مبتكرة للتحديات الإعلامية، متوقعاً تلقي أفكار من المبدعين من أبناء الوطن وبناته، لتحقيق مستقبل إعلامي أفضل يلبي التطلعات.
وأوضحت الوزارة أن “سباق الإعلام” يسعى إلى استقطاب الحلول الإبداعية، ضمن أربعة تحديات مستهدفة في نسخته الأولى، وهي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي.
وأضافت أنه يهدف إلى صناعة مساحة إبداعية تشاركية للتطوير، وتعزيز أثر المشروعات المشاركة من خلال ورش العمل المقدمة للمشاركين، وتدريب الفرق الأكثر تميزًا، للإسهام في تحسين مستوى الأفكار المقدمة، وربط الفرق الفائزة بالجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ هذه المشروعات. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء استقبال المشاركات قريبًا، وسيكون تقديم الأفكار والمشروعات عبر البوابة الإلكترونية لمشروع المنافسة.