مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وارتفاع “التعافي” واستقرار الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار ارتفاع حالات التعافي، وانخفاض الحالات الحرجة، فيما بقيت حالات الوفاة في مستوياتها المستقرة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 11 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 750814 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 115 حالة.
وأبانت أنه يتواصل ارتفاع عدد حالات التعافي من الفيروس حيث تم تسجيل 242 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 734283 حالة.
ولفتت الإحصائيات إلى أن حالات الوفاة في مستوياتها المستقرة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9045 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.