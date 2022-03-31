بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن الفائزين بمسابقة ملك العود ضمن فعاليات موسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ اليوم (الخميس)، أسماء الفائزين بمسابقة ملك العود؛ المخصصة لعازفي وعازفات العود على مستوى الوطن العربي ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال آل السيخ، إنه فاز بالمركز الأول في المسابقة، إسلام طه من مصر، فيما جاء في المركز الثاني المواطن راكان آل ساعد، بينما احتل المركز الثالث المتسابق ناجي محمد من مصر.
وكانت منافسات المسابقة أجريت خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الحالي، وذلك بحضور كبار العازفين، ومشاركة أشهر صناع العود في العالم.
الفائزين في مسابقة ملك العود والتي اقيمت في #بوليفارد_رياض_سيتي:
المركز الاول :
اسلام طة ( مصر )
المركز الثاني :
راكان ال ساعد ( السعودية )
المركز الثالث :
ناجي محمد ( مصر )#موسم_الرياض pic.twitter.com/HYrgLWK5oy
— -TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 31, 2022
وفق “أخبار 24”.