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جديد المحليات > “نزاهة” توقف 127 متهماً في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال بينهم موظفون في 7 وزارات
31/03/2022   2:21 م

“نزاهة” توقف 127 متهماً في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال بينهم موظفون في 7 وزارات

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 258 متهما، فيما أوقفت 127 متهما، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 5279 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل أموال.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.وفق “أخبار 24”.

ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

“نزاهة” توقف 127 متهماً في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال بينهم موظفون في 7 وزارات

جديد المحليات
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