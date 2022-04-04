“الحبوب” تنتهي من ترسية توريد 625 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الإثنين)، انتهاء إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ (أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن، مبيناً أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال شهري “سبتمبر-نوفمبر 2022م” بواقع 10 بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 63 ألف طن، وعدد 6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 379 ألف طن، و2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 128 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأبان أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة، مشيراً إلى أنه بترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 2.6 مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022م.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 2022م بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة محصولي والتي تمكن المزارعين الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة.