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رياضة > أول تعليق من “سوموديكا” بعد وداع الشباب لكأس الملك أمام الهلال
04/04/2022   2:22 م

أول تعليق من “سوموديكا” بعد وداع الشباب لكأس الملك أمام الهلال

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علق المدير الفني لفريق الشباب سوموديكا، على خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة هدفين لهدف، والخروج من دور نصف النهائي لكأس الملك

وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “مباراة تتقسم إلى جزأين؛ في الشوط الأول تحكمنا بالمباراة ووصلنا لمرمى الهلال في 13 مرة في المقابل لم يهددنا إلا مرة واحدة”.

وأضاف: “في الشوط الثاني الهلال ضغط وحصل على العديد من الفرص، لا أريد أنتقد المدرب السابق، لكن الجميع شاهد اللياقة البدنية التي عليها لاعبو فريق الشباب خصوصاً بالشوط الثاني والأشواط الإضافية”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “لعبنا أمام بطل آسيا، ولم نكن محظوظين فمثلاً فرصة هتان لو سجلت لحسمت المباراة لنا”.

وأتم تصريحاته: “أبارك للاعبي الشباب على الأداء، خصوصاً أمام فريق قوي مثل الهلال”.

أول تعليق من “سوموديكا” بعد وداع الشباب لكأس الملك أمام الهلال

رياضة
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