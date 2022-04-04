بالفيديو والصور.. الفيحاء يطيح بـ”الاتحاد”.. ويضرب موعدًا مع الهلال في نهائي كأس الملك

حقق نادي الفيحاء فوزًا غاليًا على حساب نظيره الاتحاد، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء (الإثنين) ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل الفيحاء هدف اللقاء في الدقيقة (36) عن طريق لاعبه محمد أبو سبعان، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس الاتحاد غروهي في التصدي لها، لتسكن يمين المرمى.
وحاول نادي الاتحاد الضغط مبكرًا منذ بداية الشوط الثاني، حيث دفع المدير الفني للفريق، المدرب الروماني كوزمين كونترا بالمحترف البرازيلي أيغور كورنادو بدلًا من مدالله العليان في تغيير هجومي بحت.
ورد فوك رازوفيتش المدير الفني لنادي الفيحاء، بالدفع بأمادو موتاري بدلًا من صاحب الهدف، محمد أبوسبعان عند الدقيقة “68”.
وأنقذ حارس نادي الفيحاء، ستويكوفيتش فرصة هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة رأسية من المحترف البرازيلي رومارينيو دا سيلفا.
وواصل حارس الفيحاء التألق وتصدى لتسديدة جديدة من رومارينيو بعد تمريرة رائعة من لاعب الوسط برونو هنريكي.
وألغى حكم اللقاء هدفًا لنادي الاتحاد سجله البرازيلي رومارينيو دا سيلفا عند الدقيقة “78” بداعي التسلل.
وانقذ حارس الفيحاء فرصة جديدة لنادي الاتحاد، بعدما تصدى لتسديدة البرازيلي إيغور كورنادو وحولها إلى ركلة ركنية.
ودفع مدرب الاتحاد كوزمين كونترا بالمهاجم هارون كمارا بدلًا من أندريه فيليبي في محاولة لتنشيط الهجوم، رد عليها رازوفيتش بالدفع بالثنائي إبراهيم البركة وترايكوفسكي على حساب عبدالرحمن السفري وسلطان مندش. وفق “أخبار 24”.
وواصل نادي الاتحاد الضغط الهجومي على مرمى نظيره الفيحاء، ولكن دون جديد في ظل تألق خط دفاع المدرب رازوفيتش وحارس المرمى، ستويكوفيتش.
وبهذا الفوز الغالي، حجز نادي الفيحاء مقعدًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه نظيره الهلال الذي تغلب على الشباب بهدفين مقابل هدف.
هدددددف!⚽️
د36′ الهدف الأول لـ #الفيحاء عن طريق محمد أبو سبعان.
الفيحاء 1 × 0 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/CbDUh8wlrL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2022