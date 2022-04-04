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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات وحالات التعافي
04/04/2022   2:23 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات وحالات التعافي

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تواصل ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما استمر نزول منحنى الحالات الحرجة، فيما شهدت الإصابات ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وسجلت حالات التعافي من كورونا ارتفاعاً لليوم السادس على التوالي، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية شفاء 296 حالة من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 735401 من أصل 751180 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.

كما غادر ثلاث مرضى العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 92 حالة، لتبقى في منحناها التنازلي الذي بدأته منذ مطلع فبراير الماضي.

وشهدت الإصابات الجديدة بكوفيد 19 ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت 104 حالة، بارتفاع قدره 26 حالة عن يوم أمس، لكنها بقيت عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ 19 يناير 2022. وفق “أخبار 24”.

وبقيت حالات الوفاة عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت مطلع أكتوبر 2021، مسجلة حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 في المملكة إلى 9050 حالة وفاة.

 حالات كورونا في المملكة اليوم الاثنين

مستجدات كورونا.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات وحالات التعافي

جديد المحليات
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