أعلنت الإدارة العامة للمرور، أوقات منع دخول الشاحنات في مدن الرياض وجدة وكذلك الدمام والظهران والخبر في المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان.
وأوضحت الإدارة أنه يمنع دخول الشاحنات لمدينة الرياض خلال شهر رمضان، بدءاً من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، أما شاحنات الخدمات عامة فيسمح لها بالدخول من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.
وأضافت أنه سيسمح لعموم الشاحنات بدون استثناء من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 8 صباحًا، بينما في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت سيكون المنع من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل لغير المستثنين (الخدمات).
وتقرر منع دخول الشاحنات على طريق مكة (خريص) ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقًا وغربًا، ومنع دخول الشاحنات لطريق الملك فهد من مخرج 4 وحتى ميدان الجزائر (ديراب) شمالًا وجنوبًا.
وبينت أن أوقات منع دخول الشاحنات في جدة ستتم على مرحلتين؛ تبدأ الأولى من الأحد إلى الخميس والثانية الجمعة والسبت، مبينة أن الفترة الأولى يكون دخول وايتات التحلية وشاحنات النظافة على مدار الساعة، بينما يكون دخول جميع الأنشطة ماعدا الشاحنات المستثناة على فترتين الأولى من 9 صباحًا حتى 7 مساءً، والثانية من 9 مساءً حتى الواحدة صباحًا ما عدا الخميس إلى الثالثة صباحًا.
وأشارت إلى أنه في يومي الجمعة والسبت تبدأ الفترة الأولى من 4 مساءً حتى 7 مساءً، والفترة الثانية من 9 مساءً حتى الثالثة صباحًا، والسبت حتى الواحدة صباحًا.
ونوهت إلى أوقات منع دخول الشاحنات في المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان، وتحديداً في مدن الدمام، والظهران، والخبر، ستكون من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا، ومن 4 مساءً إلى 6 مساءً، ومن 9 مساءً إلى 12 مساءً.
وفق “أخبار 24”.