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جديد المحليات > “الحج والعمرة”: يمكن للأطفال أقل من 5 سنوات الدخول للحرم المكي برفقة ذويهم دون تأدية العمرة
06/04/2022   9:58 ص

“الحج والعمرة”: يمكن للأطفال أقل من 5 سنوات الدخول للحرم المكي برفقة ذويهم دون تأدية العمرة

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قالت وزارة الحج والعمرة إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يسمح لهم بالدخول لأماكن الصلاة في المسجد الحرام برفقة ذويهم، مضيفة أنه غير مسموح لهم بالدخول لتأدية العمرة.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا هو 5 سنوات، بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لمصاب بالفيروس.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق السماح بتأدية الصلوات في الحرمين الشريفين وزيارة قبر الرسول دون الحاجة لإصدار تصريح، واقتصار التصاريح على تأدية العمرة والصلاة في الروضة الشريفة فقط.وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة”: يمكن للأطفال أقل من 5 سنوات الدخول للحرم المكي برفقة ذويهم دون تأدية العمرة

جديد المحليات
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