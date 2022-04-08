خبرة كوزمين وثلاثي برازيلي.. تعرّف على أهم أسلحة الشارقة الإماراتي في مواجهة الهلال

يستعد نادي الهلال لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الشارقة الإماراتي، غدًا (الجمعة)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويدخل نادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا مواجهة الشارقة، بهدف تحقيق الفوز والانطلاقة القوية في دور المجموعات.
في المقابل يبحث الشارقة عن تحقيق نتيجة إيجابية، بالفوز على الهلال أو التعادل على أقل تقدير.
ويملك نادي الشارقة فريقا مميزا ويقوده مدير فني مخضرم ويعلم قدرات نادي الهلال جيدًا وهو الروماني أولاريو كوزمين.
خبرة كوزمين
يعد المدير الفني لنادي الشارقة، كوزمين أولاريو، أحد أهم الأسلحة التي يعول عليها الفريق الإماراتي في ظل خبرته الكبيرة بدوري أبطال آسيا وتجربته السابقة المميزة مع نادي الهلال. وفق “أخبار 24”.
وسبق لكوزمين تولي الإدارة الفنية لنادي الهلال بين يناير 2007 وفبراير 2009 وقدم نتائج مميزة.
كما تولى كوزمين تدريب المنتخب الوطني السعودي وناديي العين وشباب الأهلي دبي إضافة إلى تجربته في الدوري الصيني.
وقال كوزمين عن مواجهة الهلال: “يجب أن نتعامل بذكاء في خوض المباريات وأن نقاتل لحصد كل نقطة متاحة لتحقيق أفضل المكاسب التي تمكننا من خطف بطاقة التأهل عن دور المجموعات التي سنسعد بها وإن كانت بإحراز المركز الثاني”.
الثلاثي البرازيلي
يعول نادي الشارقة، على الثلاثي البرازيلي، كايو وبيرنارد وماركوس ميلوني، ويمثلون الخطر الأكبر على دفاعات الهلال خلال المواجهة المرتقبة.
وسبق لكايو مواجهة نادي الهلال بقميص نادي العين الإماراتي، قبل الانتقال لبنفيكا البرتغالي ومن ثم العودة لصفوف الشارقة.
وقال كايو عن مواجهة الهلال: “إنها مجموعة صعبة، لكنني أعتقد أن الأمر دائمًا مجرد 11 لاعبا ضد 11، ستكون مباريات صعبة للغاية، الفرق المتواجدة عملت بجد وتمكنت من الوصول لهذه المرحلة، لذلك أعتقد أنها ستكون منافسة قوية، والشارقة مستعد لها”.
إنها مباراة صعبة للغاية، الهلال فريق كبير وحقق لقبين في آخر ثلاث نسخ، الأمر صعب للغاية، لقد لعبت ضد الهلال عندما كنت لاعبًا للعين، وبالطبع، إنه فريق جيد، لكن الفريق الأكثر تركيزًا والذي سيعطي أفضل ما لديه هو من سيحقق الفوز.
فيما كان بيرنارد أحد أهداف الهلال، خلال تواجده بصفوف إيفرتون الإنجليزي، لكن الشارقة حسم الصفقة وتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي لتعويض رحيل مواطنه كورناردو المنتقل لصفوف الاتحاد.
يذكر أن ماركوس ميلوني وبيرنارد قادا نادي الشارقة للفوز على نظيره النصر، بعدما سجلا هدفي المباراة التي أقيمت ضمن الدوري الإماراتي في آخر تجارب الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال.