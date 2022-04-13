بالفيديو والصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل عدداً من الأمراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، عدداً من الأمراء والمسؤولين والمواطنين الذين قدِموا للسلام عليه، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأنصت الجميع في بداية الاستقبال لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تناولوا طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.
وكان من بين مَن حضروا الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين.#واس pic.twitter.com/5EtWQNeaNR
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 12, 2022
وفق “أخبار 24”.