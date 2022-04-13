“هيئة التراث” تطلق استبيانًا حول التراث الثقافي غير المادي بالمملكة

أطلقت هيئة التراث استبيانًا حول التراث الثقافي غير المادي في المملكة، وذلك ضمن جهودها لإعداد تقريرها الدوري لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة “اليونسكو”.
ودعت الهيئة المهتمين بقطاع التراث إلى المشاركة في الاستبيان، الذي يهدف إلى حصر جميع الجهود الوطنية؛ للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في جميع مجالاته، إلى جانب حصر ما أُنجز في خدمة عناصر التراث الثقافي غير المادي، التي مضى على تسجيلها 6 أعوام لدى منظمة اليونسكو والمتمثلة في: العرضة النجدية، والمجلس، والقهوة، والصقارة، والمزمار.
وتسعى هيئة التراث إلى إبراز الوضع العام لجهود صون التراث غير المادي في المملكة، ورصد الإجراءات المتبعة على المستوى الوطني، وإبراز جهود المؤسسات، والجمعيات، والأفراد المهتمين بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي غير الماديّ. وفق “أخبار 24”.
ويقصد بالتراث الثقافي غير المادي، الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، تعتبر جزءًا من التراث الثقافي.
ويمكن المشاركة في الاستبيان من خلال الرابط التالي.