دياز يتحدث عن: تصريحات رينارد بخصوص الحمدان.. موقف عبدالله عطيف.. ونقطة قوة استقلال دوشنبه

قال المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال، رامون دياز، إن مباراته أمام نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي مهمة جدًا؛ حيث يضمن الفوز بنسبة كبيرة التأهل للدور التالي.
وردّ دياز على تصريحات المدير الفني الفرنسي للمنتخب، هيرفي رينارد بخصوص مشاركة عبدالله الحمدان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة استقلال الذي عُقد اليوم (الخميس) قائلاً:”عبدالله الحمدان لاعب واعد وما زال في طور تحسن مستواه ولديه إمكانات كبيرة وإدارة ناد تختلف عن إدارة منتخب”.
وأضاف مدرب الهلال: “عبدالله عطيف ما زال بمرحلة الإعداد ويسير بالبرنامج بشكل جيد ولا ينقصه إلا القليل للمشاركة في المباريات ومن الممكن عودته في المباريات القليلة المقبلة”، مشيرًا إلى أن نقاط قوة استقلال تتمثل في الحضور البدني القوي، قائلاً:”سنحاول أن نفرض إيقاعنا داخل الملعب وتسريع اللعب”.
وأتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بالرد على الخسارة الماضية للهلال أمام استقلال بقوله: “كرة القدم تمحنا أحيانًا فرصة للانتقام، لكن ظروف المباراتين مختلفة وننظر للمباراة كـ3 نقاط ونحاول الفوز بها وحسم موضوع التأهل بشكل مبكر لإراحة بعض اللاعبين”.وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء يوم غد (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل استقلال دوشنبه الترتيب بدون أي نقاط.