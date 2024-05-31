“أرامكو” ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم

أدرجت مجلة التايم الأمريكية، شركة أرامكو السعودية ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.
وأفادت المجلة الأمريكية بأن الشركة السعودية العملاقة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار تتفوق على جميع منافسيها، حيث تضخ ما يقرب من 1 من كل 11 برميلًا من النفط يستخدمه العالم، حيث حققت عام 2022 أرباحًا أكثر من أي شركة منافسة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من انخفاض الإيرادات، تخطط أرامكو هذا العام لتحويل حوالي 124 مليار دولار إلى الحكومة وصندوق الثروة السيادية التابع لها، وهي الأموال التي تم ضخها في المشاريع الحضرية المستقبلية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والعقود الضخمة مع الرموز الرياضية، والاستثمارات في التكنولوجيا الأمريكية.
وكانت شركة بلاك روك وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، والتي يضم مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، أعلنت مؤخراً عن شركة استثمار سعودية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، الأمر الذي يعزز النفوذ السعودي في وقت يعاني فيه العالم من التضخم. وفق “أخبار 24”.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة. ويمثل اختيار أرامكو السعودية في القائمة إنجازًا مهمًا للشركة والمنطقة.