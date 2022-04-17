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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس
17/04/2022   3:39 م

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثالث، وذلك عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ في الساعة الـ 10 صباحا، ويعاد طوال اليوم.

وأبانت أن الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتعليم المستمر يبدأ عبر قنوات “عين” في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، فيما سيكون جدول الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الخامس بدءًا من الساعة الـ10 صباحاً، ويعاد طوال اليوم.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس

جديد المحليات
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