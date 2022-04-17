“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثالث، وذلك عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ في الساعة الـ 10 صباحا، ويعاد طوال اليوم.
وأبانت أن الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتعليم المستمر يبدأ عبر قنوات “عين” في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، فيما سيكون جدول الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الخامس بدءًا من الساعة الـ10 صباحاً، ويعاد طوال اليوم.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس ، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 10:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/QVKqzz5I6O
— قناة عين (@iEN_tv) April 16, 2022
وفق “أخبار 24”.