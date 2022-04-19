خلال أسبوع واحد.. “الصحة”: ضبط أكثر من 1200 مخالفة بعيادات الأسنان

قالت وزارة الصحة إن فرق الالتزام التابعة لها ضبطت 1231 مخالفة صحية في 833 عيادة أسنان في جميع المناطق.
وأوضحت الوزارة أن الفرق نفذت 2292 زيارة خلال الفترة من 10-17 أبريل الحالي، مبينة أن المخالفات المضبوطة شملت 460 مخالفة قصور في مكافحة العدوى والتعقيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وأضافت أنه تم ضبط 360 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و208 مخالفات ممارسة المهنة الصحية بدون ترخيص نظامي، و117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة، و86 مخالفة تجاوز اختصاص الأسنان. وفق “أخبار 24”.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المرضى، وتجنباً للعقوبات التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.