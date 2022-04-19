“الخطوط السعودية” تنقل أكثر من 5 ملايين راكباً في الربع الأول من 2022

حققت الخطوط الجوية السعودية، ارتفاعاً في أعداد الرحلات خلال الربع الأول من عام 2022م، بحسب تقرير الأداء التشغيلي الذي أظهر نمواً في أعداد الضيوف والرحلات.
وأظهر التقرير نقل الخطوط السعودية أكثر من 5 ملايين ضيف بنسبة نمو بلغت 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه المعدلات في اتجاه تصاعدي نحو التعافي التدريجي لقطاع النقل الجوي من آثار الجائحة.
وبين التقرير كذلك تشغيل ما يزيد على 40 ألف رحلة مجدولة وإضافية على القطاعين الداخلي والدولي بنسبة زيادة بلغت 44% عن عدد الرحلات خلال الربع الأول لعام 2021م، وبلغ عدد ساعات الطيران المنفذة خلال الربع الأول لعام 2022م أكثر من 101 ألف ساعة بزيادة 77%.وفق “أخبار 24”.