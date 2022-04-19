ماذا قال مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي عقب الفوز على الغرافة القطري بثمانية؟

أعرب مهدي علي مدرب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عن أمله في أن يواصل فريقه التطور بعدما حقق الفوز على الغرافة القطري بنتيجة 8-2، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.
وقال مهدي علي: “أريد أن أهنئ جميع اللاعبين، وآمل أن نستغل هذه المباراة والنتيجة التي حققناها كأساس لمواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية”.
وأضاف: “نحن نتحسن في كل مباراة واليوم كنا أفضل بكثير من المباراة السابقة.. حيث إنه في المباراة الماضية سنحت لنا فرص من أجل التسجيل، لكننا لم نتمكن من استغلالها”.
وأوضح: “الفوز والحصول على النقاط الثلاث يعتبر تحسن كبير بالنسبة لنا، حيث أظهرنا قدرتنا على تقديم مستوى جيد، وهذه النتيجة تمنحنا الثقة من أجل تقديم مستويات أفضل”.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً فوز فولاد خوزستان الإيراني على آهال التركماني 1-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. وفق “أخبار 24”.
وانفرد فولاد خوزستان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لشباب الأهلي و5 للغرافة ونقطة لآهال.