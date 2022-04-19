نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ماذا قال مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي عقب الفوز على الغرافة القطري بثمانية؟
19/04/2022   9:57 م

ماذا قال مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي عقب الفوز على الغرافة القطري بثمانية؟

+ = -
859

أعرب مهدي علي مدرب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عن أمله في أن يواصل فريقه التطور بعدما حقق الفوز على الغرافة القطري بنتيجة 8-2، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

وقال مهدي علي: “أريد أن أهنئ جميع اللاعبين، وآمل أن نستغل هذه المباراة والنتيجة التي حققناها كأساس لمواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية”.

وأضاف: “نحن نتحسن في كل مباراة واليوم كنا أفضل بكثير من المباراة السابقة.. حيث إنه في المباراة الماضية سنحت لنا فرص من أجل التسجيل، لكننا لم نتمكن من استغلالها”.

وأوضح: “الفوز والحصول على النقاط الثلاث يعتبر تحسن كبير بالنسبة لنا، حيث أظهرنا قدرتنا على تقديم مستوى جيد، وهذه النتيجة تمنحنا الثقة من أجل تقديم مستويات أفضل”.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً فوز فولاد خوزستان الإيراني على آهال التركماني 1-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. وفق “أخبار 24”.

وانفرد فولاد خوزستان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لشباب الأهلي و5 للغرافة ونقطة لآهال.

ماذا قال مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي عقب الفوز على الغرافة القطري بثمانية؟

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885207406.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.