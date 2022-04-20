طقس اليوم .. انخفاض في درجات الحرارة وسحب وأمطار رعدية ورياح على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقع تكون سماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي الأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-18كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.