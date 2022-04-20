مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يروي أصعب لحظات مرت عليه في “أبشر”.. ويكشف أحدث الخدمات المرتقبة عبر المنصة

تحدث مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن مشاري، عن الخدمات الجديدة التي سيتم تدشينها في منصة أبشر، وروى أصعب اللحظات التي مر بها منذ تدشين المنصة.
وقال الأمير بندر خلال لقائه في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إنه في الربع الثالث من العام الجاري سيتم تدشين خدمة تجديد الجواز الإلكتروني، بحيث يمكن تجديد الجواز بدون الحضور إلى مديرية الجوازات.
وأضاف أنه خلال شهر سيتم تحويل خدمة تجديد الهوية الوطنية من مرحلة الاختبار إلى مرحلة التطبيق الشامل، مؤكدًا أن جميع الخدمات الأساسية في “أبشر أفراد” ستبقى مجانًا.
ولفت إلى تطوير خدمة إرسال الصورة الهوية الوطنية من البيت دون إلزام الحضور، حتى يكون المواطن راضيًا عن صورته على أن تكون مطابقة للشروط.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أصعب اللحظات التي مرت عليه في “أبشر” كانت عند تسجيل الأفراد، لأنه إجراء تطلب جهدًا كبيرًا، منوهًا إلى أن السبيل في إنجاز ذلك كان عبر الخدمة الذاتية من خلال الأكشاك ووجود منظومة البصمة لجميع المواطنين والمقيمين.
وبيّن أن عملية زرع شريحة داخل جسم الإنسان ليست الخيار الوحيد للدخول في مخاطبة العقل بدون المرور على العين والأذن، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي هو محاولة لفهم طريقة التفكير ونقلها من عقل الإنسان للآلة.
منها تجديد جواز السفر والهوية الوطنية..
الأمير د. بندر بن مشاري يكشف عن أحدث الخدمات التي سوف يتم تدشينها عبر منصة #ابشر قريباً @almodifer#أبشر_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/suDV29G9GY
— الليوان (@almodifershow) April 19, 2022
الأمير د. بندر بن مشاري: #ابشر أفراد سيبقى مجاناً للخدمات الأساسية@almodifer#أبشر_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/9oMGpvUVId
— الليوان (@almodifershow) April 19, 2022
#المديفر يسأل الأمير د. بندر بن مشاري: ما هي أصعب اللحظات التي مرت عليكم في #ابشر؟@almodifer#أبشر_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/dBQP5XGTEr
— الليوان (@almodifershow) April 19, 2022
الأمير د. بندر بن مشاري يتحدث عن إمكانية زرع شريحة داخل جسم الإنسان تحمل كل بياناته @almodifer#أبشر_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/5q3VH2qm4b
— الليوان (@almodifershow) April 19, 2022